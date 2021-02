AGI – “Sono fuori dal gruppo del Senato ma non del M5s, c’è una decisione” che devono prendere i probiviri e poi deve essere ratificata on line”, quando la procedura sarà conclusa allora si portà dire che sono fuori”. Lo dice Nicola Morra del M5S a RaiNews 24. “Ricordo – aggiunge Morra – che il collegio dei probiviri è fermo da un anno e prima delle nostre richieste di procedura espulsione dovrebbe esaminarne tante altre”.

“La leadership è data dalla razionalità, io non voglio un capo che indichi per me, voglio poter decidere da me assumendomi le mie responsabilità”,

L’articolo “Sono fuori dal gruppo, non dal Movimento”, dice Nicola Morra proviene da Notiziedi.

