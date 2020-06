AGI – Le prime parole di Giuseppe Conte sono anche un omaggio alla ‘bellezza’ italiana, una risorsa su cui investire, dice il premier in apertura degli Stati Generali. “Nell’ambito di questo progetto rientra anche l’investimento nella ‘bellezza’ del nostro Paese. La scelta di questa location che è apparsa a qualcuno inusuale, del Casino del Bel Respiro del parco di Villa Pamphilj, è proprio un omaggio alla bellezza italiana. Nel momento in cui progettiamo il rilancio dobbiamo far in modo che il mondo intero possa avere concentrata la sua attenzione sulla bellezza del nostro paese”.

Chi interverrà

Nel Casino dell’Algardi a Villa Pamphili sono presenti,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Sono iniziati gli Stati Generali dell’economia proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento