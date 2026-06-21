sono-iniziati-in-svizzera-i-negoziati-usa-iran

Roma, 21 giu. (askanews) – “Il vertice di Lucerna è iniziato e il primo incontro tra Stati Uniti e Iran si terrà con la mediazione di Qatar e Pakistan”, ha annunciato il ministero degli Esteri del Qatar, come riportato dall’agenzia di stampa Isna.

“Un incontro tripartito che coinvolge Iran, Stati Uniti e Qatar sulle questioni di un cessate il fuoco globale in Libano e del congelamento dei beni iraniani è attualmente in corso presso la sede dei negoziati”, ha aggiunto la televisione di stato iraniana, da un hotel di lusso nella Svizzera centrale.

La delegazione negoziale iraniana, guidata da Mohammad Bagher Ghalibaf, ha incontrato anche la delegazione pakistana, che comprendeva il primo ministro Shehbaz Sharif e il capo di Stato maggiore dell’Esercito Asim Munir, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Isna.