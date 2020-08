“Sono  positivo, fate il tampone”, appello di un giovane sui social  dopo due serate trascorse in discoteca 

AGI – “Ve lo scrivo qui in modo da raggiungere più persone possibile: chiunque sia stato a stretto contatto con me negli ultimi 14 giorni si faccia un tampone”. Sta creando molta apprensione in provincia di Catanzaro un messaggio postato sui social da un giovane positivo al coronavirus, che invita tutti coloro che hanno avuto contatti con lui a fare il test . “Capisco che voi possiate avere paura, però cercare di capire anche le mie di paure”, scrive il ragazzo, residente a Girifalco (Catanzaro). Il giovane indica anche due discoteche di Soverato da lui frequentate tra sabato e domenica,

