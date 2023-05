Sophia Loren e Bob Sinclair per il varo di MSC Euribia

L’evento l’8 giugno a Copenaghen

Milano, 17 mag. (askanews) – Sophia Loren madrina e Bob Sinclair alla consolle. MSC Crociere ha svelato ulteriori dettagli sulla cerimonia di battesimo della nave più ecologica della compagnia, MSC Euribia, che si terrà l’8 giugno a Copenaghen, in Danimarca. La capitale danese è stata scelta come luogo per celebrare l’ingresso in flotta della nave per il suo ricco patrimonio marittimo e la sua dedizione alla sostenibilità. “MSC Euribia è il simbolo della visione della Compagnia per un futuro sostenibile e del profondo rispetto e impegno per la protezione e la conservazione dell’ambiente marino”, si legge in una nota.

MSC Euribia, “Costruita per il futuro” – è la nave più efficiente da un punto di vista energetico mai progettata. È la seconda unità della flotta MSC Crociere ad essere alimentata a GNL, il combustibile marino più pulito ed efficiente disponibile oggi su larga scala. La nave sarà inoltre dotata di ulteriori tecnologie ambientali all’avanguardia, tra cui sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue a bordo, gestione dei rifiuti, misure di efficienza energetica e sistemi innovativi di gestione del rumore irradiato sott’acqua per ridurre il potenziale impatto sull’ambiente marino.

Per celebrare questa nuova nave, MSC Crociere inviterà gli ospiti alla cerimonia di battesimo dell’ultima ammiraglia della flotta, riunendo personalità locali, partner di viaggio chiave, media internazionali e vari nomi noti, tra cui l’icona di Hollywood e attrice premio Oscar Sophia Loren. Sophia Loren ha un rapporto personale di lunga data con la Compagnia e svolgerà il ruolo di madrina per la sua 19ª nave di MSC Crociere.

Sarah Grünewald, nota conduttrice televisiva, attrice e modella danese, sarà il maestro di cerimonia. Durante l’evento, gli ospiti potranno assistere all’antica tradizione che vedrà una bottiglia di champagne infrangersi contro la chiglia della nave, oltre a una splendida cena di gala e a spettacoli e intrattenimenti dal vivo, tra cui uno speciale DJ set di Bob Sinclar, dj e produttore discografico francese di fama mondiale, che concluderà la serata.

Dopo l’evento, MSC Euribia inizierà a navigare in Nord Europa quest’estate con partenze per crociere di 7 notti da Kiel, Germania, e Copenaghen, Danimarca, verso i fiordi norvegesi, tra cui Geiranger, Ålesund e Flaam.

