Sophie divisa fra Matteo, Antonio e Giorgio a Uomini e Donne | Video Mediaset

A Uomini e Donne è tempo di confronti fra la tronista Sophie e i corteggiatori Matteo, Antonio e Giorgio.

A Uomini e Donne si parla del Trono Classico di Sophie. In studio si discute tra i corteggiatori con Matteo che si difende dalle parole di Antonio che l’ha invitato a “svegliarsi”. Anche il nuovo corteggiatore Giorgio è incredulo su come Sophie possa essere interessata ad Antonio. Intanto la bellissima tronista si confronta con Giorgio per una chiamata FaceTime con Jerome “perchè non mi ha detto della conoscenza con lui?“, ma lui si difende “non sa che io sono qui. Siamo amici da tempo“.

Ecco il video Mediaset con il confronto fra Sophie, Matteo, Giorgio e Antonio a Uomini e Donne.

