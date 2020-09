Sophie, la tronista di Uomini e Donne travolta dalle critiche. Sui social: “già rifatta a soli 18 anni”

Scoppia una nuova polemica a Uomini e Donne per Sophie Codegoni, la nuova tronista del Trono Classico che è stata letteralmente travolta da un fiume di critiche sui social. La ragazza ha soli 18 anni, ma il suo aspetto non ha convinto dividendo il pubblico da casa e dei social. Scopriamo cosa è successo.

Sophie a Uomini e Donne: chi è la modella che lavora per Chiara Ferragni

Dopo la presentazione dei due nuovi tronisti maschi, a Uomini e Donne è arrivato il momento di presentare anche le due nuove troniste donne. La prima ad essere chiamata è stata Sophie Codegoni, 18 enne che vive a Milano dove lavora come modella per lo show-room di Chiara Ferragni. La ragazza nel video di presentazione si descrive come una “ragazza fortunata”, “amatissima dai genitori” nonostante si siano separati quando lei aveva soli 3 anni. In particolare Sophie è legatissima alla mamma a cui assomiglia tantissimo al punto che spesso le scambiano per sorelle. Fin qui nulla di strano, anzi la ragazza una volta scese le scale del programma ha immediatamente catalizzato l’attenzione: in primis quella dei corteggiatori, ma soprattutto quella del pubblico da casa e dei social.

Sophie, infatti, sui social è stata fortemente criticata per via del suo aspetto esteriore che, a seconda di molti, sarebbe frutto non solo di Madre Natura, ma anche del chirurgo estetico. Tantissimi i commenti che “accusano” la giovane tronista di essere ricorsa a piccoli interventi di chirurgia, ma c’è anche chi non condivide la scelta della ragazza di soli 18 anni di cercare l’amore in un contesto televisivo come Uomini e Donne.

Sophie Codegoni prima e dopo? Scoppia la bufera sui social: “rifarsi a 18 anni…”

L’arrivo di Sophie a Uomini e Donne non è passato affatto inosservato. La nuova tronista, infatti, ha scatenato una vera e propria bufera sui social dove in tantissimi l’hanno criticata. “Sophie che è già rifatta da giovane non li dimostra per niente 18 anni e non è una cosa positiva” scrive un utente su Twitter a cui fa eco un altro che precisa “secondo me non è normale stravolgere i propri connotati a 18 anni. Siamo al limite dell’esagerazione”.

Tra i tanti commenti anche quelli di un personaggio noto: Elisa D’Ospina, modella curvy ed influencer che ha scritto: “io ho un limite, che è un limite mio: a 18 anni, se non per grave ragioni, non puoi rifarti da capo a piedi. Capisco che sia un mio limite ma nun je la posso fa”. Ma non finisce qui, visto che c’è anche chi ha scritto: “ma a 18 anni non potete pensare a finire la scuola, iscrivervi all’università o a crearvi una professione lavorativa? Perché dovete andare a Uomini e Donne?”.

Intanto sempre sui social è spuntato un altro dubbio: l’età di Sophie. Ha davvero 18 anni? C’è chi è pronto a scommettere il contrario, visto che in passato la bella modella rispondendo ad alcune domande su Ask aveva detto di essere nata il 22 dicembre del 2000. Facendo due semplici calcoli la tronista avrebbe 20 anni e non 18 come dichiarato in trasmissione. Ma perchè mentire sull’età?

