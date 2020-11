Sophie non è uscita con Matteo e litiga con Antonio a Uomini e Donne | Video Witty Tv

Finale di puntata col botto per Sophie. La tronista si confronta prima con Matteo : “se io ho un problema con una persona non riesco ad aspettare. Quindi ho preferito “accantonare te” per fare altro”. Non solo dopo aver vissuto un’esterna davvero difficile con Antonio precisa: “a me piace il ragazzo che mi dà testa, mi è piaciuto discutere con te, ma quello che non mi è piaciuto di questo grande carattere che sfoggi, ma tu mi ha detto che non ti ho lasciato niente, ma un secondo prima hai detto che le nostre esterne sono fantastiche“.

Ecco il video Witty Tv con il confronto di Sophie con Matteo e Antonio a Uomini e Donne.

