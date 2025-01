Sopracciglio inarcato e labbra serrate, lunedì giura Trump. La premier Meloni conferma: ci sarà

ROMA – Sopracciglio inarcato e labbra serrate: Donald Trump si prepara così, senza il sorriso della prima volta, ad assumere lunedì la presidenza degli Stati Uniti.

Il suo nuovo ritratto è stato diffuso insieme a quello del suo vice eletto, James David Vance, occhi azzurri ed espressione più rilassata. Entrambi hanno giacca e cravatta blu.

“Go hard”, immagini forti e decise, sintetizza la compagine incaricata di gestire la transizione. E oltre che essere forte, il ritratto di Trump richiama la foto segnaletica scattata nel carcere della contea di Fulton nel 2017, quando l’ex presidente che sarà di nuovo presidente era stato accusato di aver tentato di rovesciare l’esito del voto vinto in Georgia da Joe Biden.

A credere ai commentatori americani, la nuova immagine è di per sè un messaggio: Trump torna per dar battaglia, nel secondo mandato ancora più che nel primo, quando si era presentato con un sorriso, all’occhiello sempre la stessa bandierina americana.

INAUGURATION DAY: IL PROGRAMMA

Lunedì l'”inauguration day”. La cerimonia di giuramento comincerà nella mattina americana, raggiungendo il culmine alle 18 ora italiana.

A Capitol Hill, nella rotonda del Campidoglio all’interno e non fuori sui gradini a causa del gelo di Washington, per la 47esima volta sarà seguita la formula tradizionale: “Giuro in modo solenne che eseguirò fedelmente l’ufficio di presidente degli Stati Uniti e che, al meglio delle mie capacità, preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti”.

L'”inauguration day” è fatto di regole e riti che si ripetono più o meno uguali ogni quattro anni. Il programma prevede che i membri di un comitato speciale istituito per le cerimonie scortino il presidente eletto, il suo vice e i rispettivi coniugi alla Casa Bianca.

Qui si terrà l’incontro con il capo di Stato uscente e la sua consorte, nel caso specifico Joe e Jill Biden. Previsto un tè insieme. Poi la parata che porterà i nuovi eletti al Capitol Hill.

Ci sarà anche Biden, nonostante nel 2021 Trump avesse disertato denunciando di essere stato vittima di brogli: una scelta senza precedenti in 150 anni.

GLI INVITATI

Lunedì ci saranno invitati eccellenti. Tra loro non figurerà l’ex first lady Michelle Obama, stando a indiscrezioni di stampa. Sono invece confermati il marito Barack Obama, come i suoi predecessori Bill Clinton e George Bush.

Attesa Kamala Harris, candidata democratica sconfitta alle elezioni del 6 novembre scorso. Poi gli ospiti stranieri. Prevista la partecipazione del presidente argentino Javier Milei e della premier italiana Giorgia Meloni.

Inviti recapitati ma conferme ancora attese per altri esponenti della destra internazionale: l’ungherese Viktor Orban e l’ex capo di Stato brasiliano Jair Bolsonaro.

Il presidente cinese Xi Jinping invece non ci sarà sicuramente: invierà un emissario. In prima fila poi Elon Musk, miliardario-influencer proprietario di Tesla, Space X e X, che nella nuova amministrazione sarà responsabile del Doge, un nuovo “dipartimento per l’efficienza governativa”.

Con lui ci saranno altri capi delle multinazionali del capitalismo digitale americano, come i ceo di Meta, Mark Zuckerberg, di Open Ai, Sam Altman, e di Apple, Tim Cook. A omaggiare Trump anche l’ad di Google, Sundar Pichai: per l’organizzazione dell'”inauguration day” ha donato un milione di dollari.

