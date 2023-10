Soprano Kasyan: con il Papa “abbiamo avuto conversazione calorosa”

Ma lamenta che in Russia “il mio nome viene cancellato”

Milano, 3 ott. (askanews) – “Sto tornando da una tournée alla Northern Ireland Opera di Belfast: siamo stati in Italia per alcuni giorni e si è presentata l’occasione di incontrare nuovamente il Papa in Vaticano”. Lo afferma la soprano Svetlana Kasyan sposata con Leonid Sevastianov, capo dei “Vecchi credenti” in Russia e interlocutore russo del Papa sull’Ucraina.

E con il Santo Padre, dichiara Kasyan all’agenzia di stampa russa Ria Novosti, “abbiamo avuto una conversazione calorosa. Ogni volta rimango stupita dalla sua sincerità e profondità. La conversazione si è spostata senza problemi sulla musica di Wagner, che, a quanto pare, ama da molto tempo. Negli ultimi sei mesi ho avuto un contratto in Germania, ho iniziato a imparare la lingua e ho smesso di avere paura di questa musica”, dice la cantante d’opera.

In base a quanto dichiarato da Sevastianov ad askanews la conversazione della coppia con il Papa è avvenuta il 25 settembre ed è durata due ore.

“La gente in Italia mi ama da molto tempo, le mie foto sono appese nei ristoranti, la gente mi si avvicina per strada”, dice la soprano. Nell’intervista Kasyan parla anche di “un successo pazzesco nel Regno Unito! L’intero cast era britannico, solo io ero russa” e “quando sono arrivata a Belfast per la prima volta, il direttore generale del teatro mi ha incontrato personalmente. Sono rimasta stupita”.

Kasyan afferma inoltre di non aver avuto inviti per concerti a Mosca. E quando la giornalista le domanda come mai visto il successo all’estero, le replica: “Maggiore è il mio successo lì, meno piace ad alcuni dei miei compatrioti e più spesso il mio nome viene cancellato nella mia terra natale. Ma non sono la prima. Così è stato con Maria Callas”.