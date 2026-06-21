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Sorelle scomparse, Tg1: “Ritrovate vive e in buone condizioni a Formia”
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Sorelle scomparse, Tg1: “Ritrovate vive e in buone condizioni a Formia”

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(Adnkronos) – Sono state ritrovate oggi, domenica 21 giugno, vive e in buona salute le sorelline scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Ne danno notizia i social del Tg1. I carabinieri hanno ritrovato le due sorelle di 12 e 16 anni, Sarah e Alisya, in una casa di proprietà di una zia a Formia.  

A rintracciarle i Carabinieri del Comando provinciale dell’Aquila con il supporto del Ros e dei militari del comando provinciale di Latina, coordinati dal Procuratore Capi di Sulmona, presente sul posto. Sono in corso accertamenti per delineare eventuali responsabilità penali. 

 

 

Le due sorelline erano scomparse nella notte tra il 6 e il 7 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, facendo scattare ricerche estese nel Parco d’Abruzzo e nei comuni vicini. La Procura di Sulmona aveva aperto un fascicolo per abbandono di minore nei confronti dei responsabili della struttura, dopo la denuncia del padre, affiancando l’indagine per sottrazione di minore. Nella stanza delle ragazze erano stati trovati bigliettini in codice, mentre gli investigatori verificavano anche la presenza di un’auto sospetta, notata nelle ore dell’allontanamento. Dopo giorni di incertezze e ipotesi, le due sorelle sono state ritrovate e affidate alle autorità, mentre restano in corso gli accertamenti per chiarire modalità e responsabilità della loro scomparsa. 

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