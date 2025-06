sorprendente-live-session-di-lazza-aspettando-san-siro

Presenta in anteprima “LOCURA JAM + OPERA”

Milano, 4 giu. (askanews) – Per presentare in anteprima “LOCURA JAM + OPERA”, le due nuovi versioni dell’album multiplatino in uscita venerdì 6 giugno, Lazza si è esibito in una live session sorprendente con i suoi musicisti in una location d’eccezione: una terrazza che affaccia sul Duomo di Milano, sotto la Madonnina. Un assaggio live del nuovo progetto, dove la musica suonata fa da protagonista e in attesa del live di San Siro. Sempre più maturo e musicalmente innovativo, Lazza segna la strada e porta avanti la sua unicità.