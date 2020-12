Sorpresa a Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2020, arriva il papà | Video Mediaset

La giovane influencer italo-persiana, Giulia Salemi, in crisi da un paio di giorni ha la possibilità di riabbracciare il padre con cui ha un rapporto speciale anche se non lo vede molto spesso. La Salemi dice che si sente in colpa per la separazione dei suoi genitori, e il senso di colpa che si porta dietro da quando ha 16 anni non la fa stare tranquilla. Il padre al rassicura e la sprona, confortandola e incoraggiandola nel suo percorso dentro la Casa. Ecco Il Video Mediaset.

