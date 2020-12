Sorpresa a Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020, il videomessaggio della mamma | Video Mediaset

Dopo le nomination palesi della scorsa puntata, i 3 VIP nominati, Maria Teresa Ruta, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli reagiscono in modo molto turbolento vivendola proprio malissimo. Soprattutto Maria Teresa entra in crisi ed ha un crollo. La donna lamenta il fatto che in realtà nella Casa nessuno si accorge di lei, che gli altri vip, la coinvolgono ma fino ad un certo punto. La conduttrice ha un momento di sconforto, sentendosi molto sola.

Il Grande Fratello così per consolarla e darle una carica in più, stasera le ha riservato una bella sorpresa: il videomessaggio dell’anziana mamma. Una cosa inaspettata per la Ruta che si scioglie in un mare di lacrime. Ecco Il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento