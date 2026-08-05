mercoledì, 5 Agosto , 26

Il prof dei record si dimette, il caso Arday scuote Cambridge

(Adnkronos) - Jason Arday, 41enne professore dell'Università di...

In ferie senza e-mail e chat? Ecco come organizzarsi per staccare davvero la spina dal lavoro

(Adnkronos) - C’è chi parte per il mare...

Iran, Teheran punta tutto su controllo Stretto Hormuz: ma è una scommessa rischiosa

(Adnkronos) - L'Iran punta tutte le proprie fiches...

Zanzare, a scatenarle non è solo il caldo: un mix di fattori le ‘accende’

(Adnkronos) - Più caldo uguale più malattie legate...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSorpresa a Montreal, Zverev subito eliminato
sorpresa-a-montreal,-zverev-subito-eliminato
Sorpresa a Montreal, Zverev subito eliminato
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sorpresa a Montreal, Zverev subito eliminato

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) –
Alex Zverev subito k.o. all’Atp Masters 1000 di Montreal, in Canada. Il tedesco, testa di serie numero 1 del torneo canadese, viene sconfitto all’esordio da Tallon Griekspoor. Nel match del secondo turno, l’olandese si impone per 6-7 (3-7), 6-2, 6-4 in 2h09′. Dopo la finale persa a Wimbledon contro Jannik Sinner, che rientrerà nel circuito a Cincinnati con le ‘pile cariche’, il tedesco comincia malissimo l’avventura sul cemento nordamericano, con un passo falso nel percorso di avvicinamento all’US Open che si gioca dalla fine del mese a New York.  

Vittoria di Lorenzo Musetti, numero 11 del tabellone, che debutta al secondo round superando il qualificato colombiano Nicolas Mejia per 7-6 (10-8), 6-2. Tra i big, lo statunitense Ben Shelton – testa di serie numero 5 – vince il derby con Jenson Brooksby per 6-3, 7-5. Eliminato invece Taylor Fritz. La testa di serie numero 7 cede all’argentino Thiago Agustin Tirante, che si impone con lo score di 7-5, 6-3. 

Previous article
In ferie senza e-mail e chat? Ecco come organizzarsi per staccare davvero la spina dal lavoro
Next article
Il prof dei record si dimette, il caso Arday scuote Cambridge

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Il prof dei record si dimette, il caso Arday scuote Cambridge

(Adnkronos) - Jason Arday, 41enne professore dell'Università di Cambridge al centro di un caso per i dubbi sulle sue credenziali accademiche, si è dimesso...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

In ferie senza e-mail e chat? Ecco come organizzarsi per staccare davvero la spina dal lavoro

(Adnkronos) - C’è chi parte per il mare con un romanzo in valigia e chi, insieme alla crema solare, porta anche il computer “per...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, Teheran punta tutto su controllo Stretto Hormuz: ma è una scommessa rischiosa

(Adnkronos) - L'Iran punta tutte le proprie fiches sullo Stretto di Hormuz. Una partita particolarmente complicata da vincere contro il presidente degli Stati Uniti,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Zanzare, a scatenarle non è solo il caldo: un mix di fattori le ‘accende’

(Adnkronos) - Più caldo uguale più malattie legate alle zanzare? Non è necessariamente così, perché "l'attività di questi insetti è influenzata da diversi fattori....
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.