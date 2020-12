Pierpaolo Pretelli incontra la sua ex compagna Ariadna Romero che gli fa un regalo molto gradito: un video messaggio del loro figlioletto Leonardo. Il bambino ha fatto l’albero con la mamma ma il pensiero va al papà, che considera il suo super eroe. Pretelli si scioglie in lacrime ed è palese l’amore per il figlio. Ecco Il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento