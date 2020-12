L’incontro emozionantissimo di Stefania Orlando e il fratello Fabio Massimo, in passerella fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. L’uomo la sostiene, e le dice che tutti la amano perchè è una donna completa: un pò velenosa certo, ma anche tanto sensibile e buona. Fabio massimo le dice: “Il tuo grande fratello sono io, così come tu sei la mia grande sorella. Sei una donna completa e speciale e ti amano per quello che sei”. Ecco Il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento