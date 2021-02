Sorpresa a Tommaso Zorzi al GF Vip, per lui c’è una video – lettera del padre, Lorenzo | Video Mediaset

Stasera una graditissima sorpresa per il terzo finalista del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi. Per lui c’è un video messaggio del padre con il quale non ha mai avuto un rapporto idilliaco. Dopo un lungo silenzio Tommaso riceve un commovente videomessaggio da suo padre Lorenzo, con il quale ha un rapporto complicato. L’influencer meneghino, è rimasto molto sorpreso della lettera che gli ha scritto il padre. “E’ la lettera più bella che abbia mai ricevuto” afferma Tommaso. Il padre si dice orgoglioso del ragazzo che è: i suoi valori, la sua verve, la sua personalità e la sua ironia dissacrante. Ecco Il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento