Sorpresa ad Andrea Zenga al GF Vip, la mamma Roberta Termali | Video Mediaset

Dopo le dichiarazioni di Andrea Zenga sul padre Walter, l’ex portiere della nazionale replica sul web alle parole del figlio. Un post ambiguo che si presa ad una doppia lettura: rivolto al figlio oppure ai leoni da tastiera del web che lo insultavano. “Parla della mia vita, quando la tua sarà d’esempio. E quando la tua vita sarà d’esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia””. Andrea replica: “Se era diretto ai leoni da tastiera, mi dispiace che lo abbiano insultato perchè non è giusto. Se si riferiva a me, io faccio parte della sua vita, per cui ne parlo quando voglio”.

Poi arriva una sorpresa per lui: l’amatissima mamma Roberta Termali che gli dice di essere molto fiera di lui. “Mi scrivono molte persone, sconosciute facendomi i complimenti per come sei, per il ragazzo buono e puro che sei. Credi in te stesso e fai il tuo percorso. Hai un bel gruppo che ti supporta e io sono molto fiera di te”. La commozione è d’obbligo. Ecco il Video Mediaset.

