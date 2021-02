Sorpresa per Maria Teresa Ruta al GF Vip, per lei in passerella, Francesco Baccini | Video Mediaset

Una sorpresa inaspettata per Maria Teresa Ruta che riceve la visita della sua ex fiamma Francesco Baccini, che racconta una versione un pò diversa dell’incontro fra i due. Diciamo che le due versioni non coincidono per nulla. I due da soli nel divano vengono sorpresi dal fidanzato dell’epoca della Ruta che aveva le chiavi di casa. Ma la giornalista afferma che non fosse il fidanzato, ma un conoscente. E la domanda sorge spontanea, ma le chiavi di casa si danno ad un conoscente? Ecco Il Video Mediaset.

