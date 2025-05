sorpresa-romania:-il-“genio-della-matematica”-vince-le-elezioni-presidenziali

di Emanuele Nuccitelli e Redazione

ROMA – Dal governo della Capitale a quello di tutto il Paese: è Nicusor Dan il vincitore delle elezioni presidenziali in Romania. Il sindaco di Bucarest è stato eletto presidente con il 53,60%, battendo al secondo turno l’avversario George Simion. Il candidato indipendente Dan lo ha sconfitto grazia a 6.168.642 voti, contro i 5.339.053 (il 46,40%) lo sfidante leader d Aur, Alleanza per l’unione dei romeni.

L’ONESTÀ, L’EUROPA E MACRON

Nel suo primo messaggio ai cittadini, nelle vesti di neopresidente, Dan ringrazia per “la mobilitazione senza precedenti” e la vittoria che “appartiene a ciascuno di voi”. “Da domani inizieremo la ricostruzione della Romania, una Romania unita e ONESTA- dice Dan in un videomessaggio- basata sul rispetto della legge e di tutte le persone”. Il secondo messaggio è invece per l’Europa: nel ringraziare il presidente francese Emmanuel Macron per la telefonata di congratulazioni ricevuta ieri sera, a urne ancora calde, Dan spiega che “tutta l’Europa ha seguito con attenzione le elezioni in Romania”. Quindi “ho assicurato al Presidente Macron che continueremo a essere partner fidati all’interno dell’Unione europea e che nei prossimi giorni avremo discussioni sostanziali sul nostro futuro comune e sulla sicurezza dell’Unione europea”.

A fost o mobilizare fără precedent și, de aceea, victoria este a fiecăruia dintre voi. A fiecărui român care a ieșit la vot, și-a făcut vocea auzită și a luptat astfel pentru ceea ce crede, pentru țara pe care o vrea și în care își dorește să trăiască. De mâine, începem… pic.twitter.com/Fuyz87DIlQ— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 18, 2025

L’EUROPEISTA CHE HA SCONFITTO IL SOVRANISTA, CHI È

Il risultato di Nicusor Dan ha di fatto ribaltato i pronostici: alla vigilia del voto il favorito infatti non era lui, ma l’avversario, il sovranista George Simion. Nato a Fagaras, in Transilvania, 55 anni fa, europeista, già sindaco di Bucarest, un curriculum da genio della matematica- ha vinto per due volte l’Olimpiade internazionale della matematica- gli studi alla Sorbona e un programma di presentazione “anti-sistema” con la fissa per la legalità: con questa ‘ricetta’ il neo presidente ha recuperato uno svantaggio di 20 punti percentuali sul suo sfidante che invece al primo turno aveva messo a segno una vittoria netta. Uomo dai “modi pacati e gentili”, al secondo mandato da sindaco di Bucarest, Il suo cavallo di battaglia da sindaco è stata la battaglia contro la corruzione. E proprio legalità e onestà sono le parole chiave che sono state inserite nel programma su scala nazionale.

MELONI: “COMPLIMENTI A NICUSOR DAN, FIDUCIA IN UNA COLLABORAZIONE COSTRUTTIVA”

“A nome del Governo italiano, porgo i miei complimenti a @NicusorDanRO per la sua elezione a Presidente della Romania. Sono fiduciosa che potremo costruire una collaborazione costruttiva, al fine di rafforzare la cooperazione bilaterale tra le nostre Nazioni e con l’obiettivo comune di promuovere pace, stabilità e prosperità per i nostri popoli e per l’Europa”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni.

