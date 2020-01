Sorrentino: “Meret sta dimostrando di saper reggere la pressione di Napoli”

Tanta esperienza conquistata in campo per il portiere Stefano Sorrentino. L’estremo difensore è, in questo momento, nella lista dei calciatori svincolati ma sembrerebbe essere pronto a dare ancora tanto a questo sport. Lo dimostrano le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TMW Radio. Parole pronunciate anche a favore del portiere del Napoli, Alex Meret.

Le parole di Sorrentino

“Se chi aveva bisogno di un portiere non ha sferrato l’assalto quando poteva prendermi a mercato chiuso, figuriamoci adesso. Io però mi sento bene e voglio dimostrare di poter esser ancora protagonista. In Serie A accetterei qualsiasi ruolo tranne quello del tappabuchi per pochi mesi. Meret? Un errore non può far dimenticare quanto fatto di buono fino ad oggi. Napoli resta una piazza importante dove sta dimostrando di reggere le pressioni. Ci fu un anno, quando ero all’AEK Atene, in cui sono stato l’unico portiere italiano in Champions mentre adesso le cose sono cambiate. Abbiamo Gollini, Cragno, Donnarumma, Meret, Sirigu. La nostra è la scuola migliore per i portieri”.

