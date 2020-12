TORINO (ITALPRESS) – L’attuale non applicazione della tassa di soggiorno è stata prorogata sino al 31 marzo del 2021, visto il perdurare della pandemia e delle relative restrizioni alla mobilità, con pesanti ricadute su imprenditori e dipendenti del settore del turismo. Lo ha stabilito il Consiglio comunale, votando in apertura della seduta odierna un’apposita delibera. Il provvedimento, proposto dalla Giunta e approvato dall’assemblea elettiva di Palazzo Civico con voto unanime, fa seguito ad analoghe delibere relative al terzo e quarto trimestre dell’anno in corso. Il voto sulla delibera è stato preceduto da un breve dibattito. Mariagrazia Grippo (PD) ha espresso soddisfazione per il provvedimento,

L'articolo Sospesa la tassa di soggiorno fino al 31 marzo a Torino

