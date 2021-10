ROMA – È stata sospesa la vicequestore Alessandra Schilirò, il provvedimento di sospensione le è stato notificato oggi. “Le Forze dell’ordine sono in prima linea per tutelare le leggi dello Stato e noi sappiamo di poter contare sul loro lavoro, per la sicurezza di tutti i cittadini”, scrive su twitter il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, a proposito della poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazione dei No green pass a San Giovanni a Roma. Via facebook Schilirò ha così commentato il provvedimento: “Qualcuno non vedeva l’ora di dare la notizia… Dato che la fonte non sono io, vi è un’imprecisione. Sarò sospesa da domani, non da oggi. Da oggi ho revocato la mia iscrizione al sindacato Cosap e, a giorni, conoscerete tutte le motivazioni”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Sospesa la vicequestore ‘no Green Pass’ Schilirò proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento