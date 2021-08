Sospesi 49 medici non vaccinati contro il Covid a Siracusa

PALERMO – Sospensione per 49 medici non ancora vaccinati contro il Covid iscritti all’ordine di Siracusa. Fanno parte di un elenco di oltre 150 camici bianchi trasmesso dall’Asp aretusea all’Ordine, che dopo avere esaminato ogni singolo caso ha deciso di sospendere 49 medici. Per i sospesi non ci sarà la possibilità di esercitare la professione fino a quando non si sottoporranno al vaccino.

