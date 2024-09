Sostenibilità, RemTech Expo al via il 18 settembre a Ferrara

Mercoledì 11 la conferenza stampa di presentazione in Senato

Milano, 5 set. (askanews) – Prenderà il via il 18 settembre a Ferrara RemTech Expo, l’Hub Tecnologico Ambientale specializzato in argomenti focali quali risanamento, rigenerazione e multitransizione per lo sviluppo del terzo millennio, del gruppo Ferrara Expo (Bologna Fiere). La conferenza stampa della presentazione della 18a edizione è in programma mercoledì prossimo, 11 settembre alle ore 11.00 alla Sala Nassirya del Senato.

Un appuntamento atteso quello di RemTech Expo 2024 che Expo e che, per questa 18a edizione, regalerà emozioni e tante novità, luogo di condivisione e di cooperazione sulle policy dell’agenda politica nazionale ed internazionale, in cui esperti, decision maker, imprenditori e professionisti del settore discuteranno le sfide del terzo millennio.

Parteciperanno: Alessandro Morelli, Senatore della Repubblica e Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega al Coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici; Silvia Paparella, Consigliere Delegato di Ferrara Expo, General Manager di RemTech Expo Hub Tecnologico Ambientale; Mario Antonio Scino, Capo Gabinetto del Ministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica. Edoardo Rixi, Viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.

E ancora: Stefano Laporta, Presidente del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente Snpa, Presidente dell’Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale Ispra; Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi delegato della Rete Professioni Tecniche Italiane. Modera la conferenza stampa, Antonia Varini, Giornalista Rai. Conclude, Andrea Moretti, Presidente di Ferrara Expo.