DALL'ITALIA E DAL MONDO'Sostenibilità al bivio', il 16 ottobre l'evento Adnkronos Q&A
(Adnkronos) – Tenere insieme la sostenibilità, ambientale e sociale, con lo sviluppo economico, costruendo un futuro migliore senza compromettere il presente. Con soluzioni mirate in tutti i settori che garantiscano anche la competitività del tessuto produttivo: dall’energia ai trasporti e all’automotive, dall’industria del riciclo all’economia circolare. Sono i temi del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A, ‘Sostenibilità al bivio’, in agenda giovedì 16 ottobre, al Palazzo dell’Informazione. 

Moderato dai vicedirettori dell’agenzia Fabio Insenga e Giorgio Rutelli, l’evento richiamerà l’attenzione sulle scelte della politica economica, in Italia e in Europa, con la presenza di esponenti di governo – attesi tra gli altri, gli interventi del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, e del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso – e di rappresentanti delle Istituzioni europee. 

Top manager e rappresentanti del mondo accademico si confronteranno su tre tavoli tematici. ‘Mobilità, un approccio realmente sostenibile’: la sfida riguarda tutti i comparti, sia per le persone sia per le merci, il trasporto ferroviario, il trasporto via mare e l’automotive. ‘Economia circolare, la sostenibilità che fa crescere’: l’Italia vanta numeri da primato nell’economia circolare, diventando in diversi settori modello di riferimento. ‘Le imprese, la sostenibilità nel core business’: nonostante il contesto incerto, continuano a investire sulla sostenibilità in tutti i settori. 

Saranno presentati i risultati di una rilevazione, effettuata da metà agosto a fine settembre sui sito e sui canali social Adnkronos, che fotografa la percezione degli utenti rispetto al Green deal, alla transizione energetica, alla diffusione dell’auto elettrica e alla comunicazione delle imprese in tema di sostenibilità.  

