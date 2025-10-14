martedì, 14 Ottobre , 25

Dalla qualità della vita alla longevità: ecco gli effetti benefici del legame uomo-cane

(Adnkronos) - La presenza ed il contatto costante...

Giorgia smentisce i rumor: “Io co-conduttrice a Sanremo? Mi ci manca solo quello”

(Adnkronos) - "Ho letto questa cosa che girava....

Ponte Morandi, pm Genova chiede 18 anni e 6 mesi per Castellucci

(Adnkronos) - Il pubblico ministero di Genova Walter...

Kyrgios, niente ritiro: “Agli Australian Open ci sarò”. Poi attacca… Murray

(Adnkronos) - Nick Kyrgios punta gli Australian Open...
sostenibilita,-al-via-‘percorsi-integrati-per-un-futuro-responsabile’
Sostenibilità, al via ‘Percorsi integrati per un futuro responsabile’

Sostenibilità, al via ‘Percorsi integrati per un futuro responsabile’

DALL'ITALIA E DAL MONDOSostenibilità, al via 'Percorsi integrati per un futuro responsabile'
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Prende avvio il ciclo di incontri ‘Percorsi integrati per un futuro responsabile’ con il convegno ‘Sviluppo economico e sostenibilità ambientale: tra cambio di rotta e strategia in evoluzione’, promosso dalla Fondazione Geometri Italiani, in collaborazione con Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e Cassa Geometri. 

L’iniziativa, dalle 14 alle 18.30 presso Roma Eventi – Piazza di Spagna a Roma, nasce per creare un dialogo periodico tra vertici politici e istituzionali, rappresentanti tecnici, accademici e imprenditoriali, finalizzato a elaborare strategie condivise per uno sviluppo sostenibile e competitivo del Paese.  

In un contesto segnato da continui mutamenti geopolitici, la transizione sostenibile pone al centro ottimizzazione delle risorse ed efficientamento, con ricadute economiche (stabilizzazione dei costi e competitività delle imprese) e sociali (minori vulnerabilità per le categorie esposte). Il convegno offrirà un quadro aggiornato delle dinamiche in atto e degli strumenti attivabili. Saranno presentate le analisi del Centro Studi della Fondazione Geometri Italiani sull’impatto dei bonus edilizi e sulle prospettive di una transizione equa, sostenibile e fiscalmente responsabile, con spunti operativi per istituzioni e stakeholder. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.