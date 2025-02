Sostenibilità, Capaccioli: alle aziende servirà bilancio trasparente

“La CSRD prevede la presenza di un soggetto terzo indipendente”

Milano, 14 feb. (askanews) – “La necessità di attestare, di verificare, di certificare un bilancio di sostenibilità e, di conseguenza, anche l’applicazione delle metriche legate alla CSRD, direttiva europea che progressivamente entrerà in vigore nel nostro Paese e nell’Unione Europea da qui al 2029, rende necessaria la presenza di un soggetto terzo indipendente, in questo caso come Asacert, che lo scorso anno è stato autorizzato dal ministero delle Finanze quale revisore indipendente proprio per la parte di sostenibilità legata al mondo del bilancio. Noi siamo conoscitori di quelle che sono le regole economiche nella redazione di un bilancio”. Lo ha affermato Fabrizio Capaccioli, amministratore delegato di Asacert Spa, a margine della tavola rotonda organizzata a Milano dal titolo “Bilancio diSostenibilità: trasparenza e credibilità dei dati. Una sfida EcoDigital”, promossa dalla Rete EcoDigital e dalla Fondazione UniVerde, in collaborazione con Asacert e TreeBlock.”Oggi sempre di più le aziende saranno tenute a redigere un bilancio che deve tenere conto di quali sono gli aspetti legati alla sostenibilità messi in campo” ha proseguito Capaccioli, aggiungendo che “ecco un soggetto terzo che verifica e emette, diciamo così, una validazione di quanto è stato fatto dà garanzia al mercato stesso, agli utilizzatori, pensiamo solo ai clienti che acquistano dei prodotti e che sempre di più culturalmente saranno portati a fare attenzione a cosa quell’azienda fatto dal punto di vista della sostenibilità e quindi a redigere un bilancio quanto è importante poter avere una verifica fatta da un soggetto qualificato e quanto questo soggetto è in grado ed è stato in grado di dare garanzia al mercato sulla rispondenza del bilancio di quell’azienda stessa di cui io compro poi dei prodotti”.