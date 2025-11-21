venerdì, 21 Novembre , 25

Sostenibilità, Conti (Almaviva): digitale abilitatore potente

“Serve visione ecosistemica”

Roma, 21 nov. (askanews) – “Parliamo di twin transition, cioè quello vede il digitale avanzare velocemente, ma anche di essere sostenibili. Con una visione ecosistemica come ha Almaviva che lavora sull’acqua, sul suolo, sull’agricoltura, sul territorio e sulle città in cui mette assieme le sue competenze”.Fulvio Conti (Market Director Water, Agricolture, Environment & Space di Almaviva), è intervenuto alla presentazione del 23° Rapporto “Gli italiani, le rinnovabili e la green & blue economy”, realizzato dalla Fondazione UniVerde e da Noto Sondaggi: “Il digitale – ha detto – è un abilitatore potente della transizione energetica e della sostenibilità. Offre strumenti innovativi per gestire e ottimizzare le risorse. L’approccio di Almaviva Group è multilivello, integrato ed ecosistemico: mette insieme dati satellitari con sensori a terra. La fusione di queste fonti informative ci offre una vista a 360° sulle dinamiche territoriali e ambientali, offrendo ai gestori soluzioni e sistemi efficaci e semplici da usare che permettono loro di ottenere gli obiettivi prefissati”.

