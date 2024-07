Sostenibilità, Irto (PD): Servono investimenti

“E un piano energetico serio”

Roma, 31 lug. (askanews) – “Dopo due anni di governo non c’è ancora una visione d’insieme sull’efficientamento energetico e non esiste un piano energetico serio. L’elezione di Decaro come presidente della Commissione Ambiente del Parlamento europeo rappresenta un grande vantaggio per l’Italia e può segnare un cambio di passo anche per il governo von der Leyen. Ci sono tre grandi temi da affrontare: la sostenibilità ambientale va rilanciata, occorre aumentare gli investimenti sulla sanità pubblica e il green deal va portato avanti senza indugi”. L’ha detto questa mattina Nicola Irto, capogruppo PD della commissione Ambiente del Senato, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. E ha aggiunto: “Il rapporto di Corepla evidenzia un paese a due velocità con enormi buchi nel Mezzogiorno e carenza degli impianti di riciclo. Come intervenire? Non basta il PNRR, le cui risorse hanno tempi di applicazione molto stringenti al netto di un tipo di impiantistica che ha bisogno di tempi di realizzazione non brevissimi. Serve una scelta politica da parte del governo, con una chiarezza maggiore a partire dalla prossima legge di bilancio”.