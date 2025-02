Sostenibilità, Pecoraro Scanio: “Bilanci Ecodigital sono una sfida”

“Vogliamo garanzie di trasparenza, certificazione e monitoraggio”

Milano, 13 feb. (askanews) – “I bilanci Ecodigital sono una sfida, una sfida importante per la lotta al cambiamento climatico, per creare una vera economia circolare” Lo ha detto Alfonso Pecoraro Scanio, presidente Fondazione UniVerde e promotore Rete Ecodigital, a margine della tavola rotonda a Milano dedicata al Bilancio di sostenibilità promossa da Rete EcoDigital e Fondazione UniVerde insieme con TreeBlock e Asacert. “Le imprese possono realizzare quella transizione ecologica e digitale: quello che noi vogliamo è che questi bilanci non siano un mero adempimento burocratico, cioè mettere le carte a posto come spesso succede in Italia, pagare dei soldi a qualche realtà che ti fa il bilancio, ma vogliamo invece garanzie di trasparenza, di certificazione, di monitoraggio” ha proseguito Pecoraro Scanio, aggiungendo che “cioè i bilanci devono essere una vera realtà che aiuta la transizione ecologica e digitale e le aziende devono essere veramente performanti. Sono convinto – ha concluso – che questo è importante e premieremo quelle aziende che davvero ci garantiranno questi obiettivi”.