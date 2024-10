ROMA – Felice Granisso, CEO di Tea Tek e Italian Green Factory, è stato premiato ai CEOforLIFE Awards 2024, l’iniziativa di rilievo nazionale in corso a Roma, promossa da CEOforLIFE, che celebra e riconosce i leader aziendali che si distinguono per l’adozione di strategie e pratiche sostenibili. Il riconoscimento odierno è stato ottenuto per la categoria transizione energetica ed ecologica.

Commenta Felice Granisso: “Essere riconosciuti per il nostro impegno in questi ambiti è per me, per Tea Tek e per la nuova arrivata Italian Green Factory motivo di grande orgoglio. Questo premio non rappresenta solo il risultato del lavoro svolto fino ad oggi, ma anche un incoraggiamento a continuare con determinazione e visione nel nostro percorso. Il gruppo Tea Tek, sin dalla sua nascita, si è impegnato nel campo della gestione idrica e delle energie rinnovabili. La grande scommessa, per noi, è oggi creare a Napoli la prima fabbrica green del Mezzogiorno, laddove sorgeva lo stabilimento ex Whirlpool a Napoli, aver assunto centinaia di dipendenti che avevano perso il lavoro dopo il disimpegno della multinazionale, e portare in Italia produzioni strategiche per il settore fotovoltaico. Puntiamo ad essere parte integrante di una vera transizione ecologica perché crediamo in un futuro sostenibile e perché pensiamo che le rinnovabili possano essere fonte di lavoro e ricchezza per il Paese e in particolare per il Mezzogiorno. La filiera delle rinnovabili ha ancora da recuperare molto spazio in Italia, come pure rispetto al resto d’Europa. È il momento di dimostrare che possiamo, con il nostro know-how, alzare l’asticella e diventare, come sistema Paese, un esempio per gli altri, con il Mezzogiorno a rappresentare il vero motore della transizione energetica”.

L’articolo Sostenibilità, Premio CEOforLIFE a Felice Granisso (Tea Tek): “II Mezzogiorno può fare tanto per le rinnovabili” proviene da Agenzia Dire.

