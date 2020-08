Sostenibilità, Terna inclusa per il 16° anno di fila nel Ftse4good

Terna e’ stata confermata per il 16° anno consecutivo tra le aziende leader a livello mondiale per le performance di sostenibilita’ negli indici FTSE4Good. La valutazione, condotta due volte all’anno, considera oltre 300 indicatori relativi a diverse tematiche, tra cui il cambiamento climatico, la corporate governance e il rispetto dei diritti umani.

“Questo risultato – si legge in una nota di Terna – consolida ulteriormente la strategia di Terna orientata a coniugare sostenibilita’ e crescita. La conferma per il 16° anno consecutivo nel FTSE4Good, inoltre, rafforza la leadership del Gruppo in tema di finanza sostenibile e cio’ trova conferma nella costante crescita degli investitori socialmente responsabili (SRI) nell’azionariato dell’azienda,

