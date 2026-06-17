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Sostenibilità, Viridis Energia Spa inaugura l’impianto solare di Poviglio da 12 Mwp, valore per il territorio
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Sostenibilità, Viridis Energia Spa inaugura l’impianto solare di Poviglio da 12 Mwp, valore per il territorio

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(Adnkronos) – Viridis Energia S.p.A., società del Gruppo Fnm, produttore indipendente di energia da fonti rinnovabili, annuncia l’inaugurazione del nuovo impianto fotovoltaico di Poviglio, da 12 MWp, che rappresenta un importante traguardo nel percorso di crescita dell’azienda. L’impianto, connesso alla rete elettrica nazionale, è stato autorizzato da Arpae Emilia-Romagna in sinergia con il Comune di Poviglio e il Comune di Boretto, contribuendo alla valorizzazione di un’area ricadente in un Ambito Produttivo Specializzato e precedentemente non valorizzata. Il progetto si distingue per innovazione tecnologica, efficienza e sostenibilità ambientale. L’infrastruttura integra moduli fotovoltaici ad alta efficienza, sistemi tracker e inverter di ultima generazione, garantendo elevate performance e affidabilità operativa. Particolare attenzione è stata dedicata alla permeabilità del suolo e alla reversibilità delle opere, a tutela del territorio nel lungo periodo. La sostenibilità ambientale è un elemento centrale del progetto anche attraverso opere compensative che coinvolgeranno il tessuto sociale, creando valore per la comunità locale e promuovendo comportamenti virtuosi e uno sviluppo sostenibile duraturo. 

Claudio D’Amico, presidente di Viridis Energia S.p.A., ha dichiarato che “l’impianto di Poviglio rappresenta un esempio concreto di come innovazione, sostenibilità e riqualificazione territoriale possano convivere. La transizione energetica deve generare valore per i territori, non solo attraverso la produzione di energia pulita e la riduzione delle emissioni, ma anche con interventi capaci sia di creare benefici tangibili per la comunità locale, sia di promuovere consapevolezza ambientale e sviluppo sostenibile nel lungo periodo. Desidero inoltre sottolineare che la nostra è una società interamente italiana che con questi investimenti, su terreni di proprietà, contribuisce al raggiungimento del fabbisogno energetico italiano con fonti interne in modo da essere sempre meno soggetti alla volatilità ed indeterminatezza dei mercati energetici mondiali”. 

Andrea Gibelli, presidente di Fnm S.p.A., ha affermato che “la crescita nel settore delle energie rinnovabili è un pilastro fondamentale del Piano strategico 2024-2029 del Gruppo Fnm. Vogliamo contribuire attivamente alla transizione energetica del Paese, diventando un operatore di riferimento nella produzione di energia fotovoltaica ed eolica oltre che nello sviluppo dell’offerta di idrogeno per supportare le reti di trasporto. L’impegno e gli investimenti nella produzione di energia pulita contribuiscono in modo concreto alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dei territori in cui operiamo, dando sostanza ai principi che ispirano la nostra azione: innovazione, sicurezza, sostenibilità economica, sociale e ambientale”. 

 

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