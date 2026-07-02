giovedì, 2 Luglio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSostenibilità, Vittimberga (Inps): "Priorità intero sistema economico"
sostenibilita,-vittimberga-(inps):-“priorita-intero-sistema-economico”
Sostenibilità, Vittimberga (Inps): “Priorità intero sistema economico”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sostenibilità, Vittimberga (Inps): “Priorità intero sistema economico”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – “Credo che parlare oggi di sostenibilità finanziaria del welfare significa parlare di un modello di sviluppo che costruiamo insieme. Il legislatore ha progressivamente costruito un sistema previdenziale molto forme, le riforme che si sono succedute nei primi anni ’90 hanno modificato il nostro sistema”. A dirlo Valeria Vittimberga, direttore generale Inps, intervenendo al Forum nazionale di Federmanager in corso a Roma presso l’Auditorium Antonianum.  

“Il vero problema – afferma – non è più la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, ma di quello produttivo. La sostenibilità è una priorità dell’intero sistema economico e dipende dalla produttività dai salari, dalla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, dalla capacità delle imprese di innovare e, quindi, dipende dalla classe manageriale. La sostenibilità non dipende dunque solo dalle regole pensionistiche”.  

 

 

Previous article
Pichetto a Federmanager: “Necessaria capacità visione da parte di chi ha esperienza manageriale”
Next article
Terremoto Venezuela, vivo dopo 8 giorni sotto le macerie: le 3 variabili perché accada

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Matteo Berrettini ha un nuovo amore? L’indizio social del flirt con Peggy Gou

(Adnkronos) - Matteo Berrettini ha un nuovo amore? Già da settimane circolavano indiscrezioni sui social riguardo la fine della relazione tra il tennista azzurro...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Portogallo-Croazia, stanotte sedicesimi Mondiali: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Torna in campo il Portogallo ai Mondiali 2026. Oggi, nella notte tra giovedì 2 luglio e venerdì 3 luglio, la nazionale di...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Terremoto Venezuela, vivo dopo 8 giorni sotto le macerie: le 3 variabili perché accada

(Adnkronos) - Sporavvivere sotto le macerie di un terremoto per 8 giorni. Sembra impossibile ma è quello che è capitato a un uomo di...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pichetto a Federmanager: “Necessaria capacità visione da parte di chi ha esperienza manageriale”

(Adnkronos) - “Viviamo un momento di grande incertezza a livello internazionale e mai come ora sono necessarie le competenze e la capacità di visione...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.