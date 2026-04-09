giovedì, 9 Aprile , 26

Artemis II, guasto a bordo: “Houston, abbiamo un problema… con il wc”

(Adnkronos) - Il viaggio di ritorno sulla Terra...

Nato, Rutte: “Trump deluso”. E il tycoon minaccia ancora sulla Groenlandia

(Adnkronos) - Prima il nuovo attacco alla Nato,...

Pechino Express, oggi nuova puntata con l’arrivo in Cina

(Adnkronos) - Archiviata l’esperienza in Indonesia, oggi l'avventuroso...

Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - La Fiorentina torna in campo in...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSotto il pavimento un bunker blindato con arsenale, la scoperta a Gioia...
sotto-il-pavimento-un-bunker-blindato-con-arsenale,-la-scoperta-a-gioia-tauro
Sotto il pavimento un bunker blindato con arsenale, la scoperta a Gioia Tauro
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sotto il pavimento un bunker blindato con arsenale, la scoperta a Gioia Tauro

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Un bunker in cemento armato nascosto sotto al pavimento di un casolare isolato, nelle campagne della Piana di Gioia Tauro. A portarlo alla luce sono stati i Carabinieri della Compagnia di Palmi, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio. Invisibile dall’esterno e dotato di un sistema di aerazione artigianale, custodiva un arsenale: armi da fuoco con matricola abrasa e ingenti quantitativi di munizioni di vario calibro. Un uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni. 

Previous article
Le prime pagine di giovedì 9 aprile 2026
Next article
Nato, Rutte: “Trump deluso”. E il tycoon minaccia ancora sulla Groenlandia

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Artemis II, guasto a bordo: “Houston, abbiamo un problema… con il wc”

(Adnkronos) - Il viaggio di ritorno sulla Terra avrebbe potuto svolgersi senza intoppi per gli astronauti di Artemis II ma a bordo della capsula...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Nato, Rutte: “Trump deluso”. E il tycoon minaccia ancora sulla Groenlandia

(Adnkronos) - Prima il nuovo attacco alla Nato, poi il ritorno alle minacce sulla Groenlandia. Donald Trump è "chiaramente deluso" da alcuni alleati che...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pechino Express, oggi nuova puntata con l’arrivo in Cina

(Adnkronos) - Archiviata l’esperienza in Indonesia, oggi l'avventuroso viaggio di Pechino Express nell’Estremo Oriente riparte dalla Cina, cuore pulsante dell’Asia, culla di una civiltà...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - La Fiorentina torna in campo in Conference League. Oggi, giovedì 9 aprile, i viola affrontano - in un match visibile in tv...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.