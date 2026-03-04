mercoledì, 4 Marzo , 26

Sottomarino Usa silura nave da guerra iraniana nell’Oceano Indiano

Le immagini diffuse dal Pentagono

Roma, 4 mar. (askanews) – In un video diffuso dal Pentagono, il momento in cui un sottomarino della Marina statunitense colpisce e affonda una nave da guerra iraniana nell’Oceano Indiano, davanti allo Sri Lanka.Il Segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth ha parlato dell’attacco come della prova della portata globale dell’America nella sua guerra contro l’Iran.”Un sottomarino americano ha affondato una nave da guerra iraniana che pensava di essere sicura in acque internazionali. Invece, è stato affondata da un siluro”, ha detto.Le autorità dello Sri Lanka hanno dichiarato di aver tratto in salvo 32 membri dell’equipaggio della fregata Iris Dena, ma che altri 148 marinai risultano dispersi.Si tratta del primo affondamento di una nave nemica da parte degli Stati Uniti con un siluro dalla Seconda guerra mondiale.”Come in quella guerra”, ha detto Hegseth, “stiamo lottando per vincere”.

