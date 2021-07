Sottraevano merce ad ambulanti extracomunitari con regolare licenza, arrestati due agenti municipali di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Due agenti della polizia locale di Reggio Calabria sono stati arrestati oggi dalla guardia di finanza e altri 7 sono stati sospesi dal lavoro per 12 mesi, per i reati di concussione indebita, falso ideologica e violenza privata. L’ordinanza è stata emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria a seguito di una denuncia di un cittadino extracomunitario, venditore ambulante con regolare licenza, che aveva subito la sottrazione della merce che esponeva alla vendita, senza la redazione e il rilascio di alcun verbale di sequestro amministrativo o di contestazione dai due agenti ora posti agli arresti domiciliari.Le attività investigative preliminari hanno consentito di verificare, anche tramite l’acquisizione e l’analisi di video-registrazioni, la veridicità di quanto denunciato dall’ambulante. Da un successivo sviluppo dei primi input investigativi, le fiamme gialle hanno rilevato come altri sette appartenenti alla polizia locale di Reggio Calabria, sottraessero sistematicamente, nell’ambito degli ordinari servizi finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale, la merce esposta per la vendita da ambulanti di origini extra-comunitarie, senza provvedere alla redazione e al rilascio di verbali di sequestro amministrativo o di altri atti, ma procedendo alla successiva pubblicazione, sull’Albo Pretorio del Comune, di verbali di rinvenimento di merce redatti nei confronti di soggetti ignoti.

È stato possibile anche constatare come i due poliziotti locali reggini, sottoposti ai domiciliari, avessero messo in piedi un sodalizio finalizzato alla ricerca di veicoli da rottamare, unitamente a tre persone a cui sono riconducibili due imprese operanti nel settore del soccorso e della rimozione di veicoli, una delle quali è una depositeria giudiziaria autorizzata, oggi sottoposta a sequestro, con l’intento di trarne dei guadagni illeciti. L’interesse in questione è risultato, talvolta, essere circoscritto a singole componenti degli autoveicoli, alimentando un vero e proprio business sui pezzi di ricambio.

