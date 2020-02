Spacciava nel Lotto P di Scampia, pusher in manette

I controlli.

Nel quartiere di Napoli di Scampia, arrestato per spaccio di stupefacenti Carmine Guarino, 44enne di Melito, gia’ noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della stazione Quartiere 167 lo hanno sorpreso tra le palazzine del Lotto P di via Colorni mentre cedeva 3 grammi di eroina a 2 clienti; la droga e’ stata sequestrata, cosi’ come 44 euro che l’uomo teneva nelle tasche.

I carabinieri della compagnia di Marano, nel Napoletano, hanno denunciato 5 venditori di sigarette di contrabbando e sequestrato circa 10 chili di ‘bionde’ prive del sigillo dei Monopoli di Stato; 455 pacchetti sequestrati tra i comuni di Melito,

