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Space X, un razzo di Elon Musk sta per schiantarsi sulla Luna
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Space X, un razzo di Elon Musk sta per schiantarsi sulla Luna

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Una sezione di un razzo di Space X, il colosso spaziale di Elon Musk, sta per schiantarsi sulla Luna. Alle 2.35 americane di mercoledì 5 agosto, le 8.35 del mattino in Italia, lo stadio superiore del Falcon 9 cadrà sul suolo lunare. Il razzo è decollato il 15 gennaio dello scorso anno trasportando il lander Blue Ghost e il lander Resilience. Blue Ghost è arrivato sulla Luna a marzo 2025, mentre Resilience non è riuscito a completare la missione. Il primo stadio del Falcon 9 è rientrato, secondo i programmi, sulla Terra. Di solito, evidenzia la Cnn, lo stadio superiore dei razzi Space X brucia nell’atmosfera. Nel caso di Falcon 9, però, sono state adottate manovre differenti.  

Lo stadio superiore è rimasto nello spazio per spingere i lander. In genere, per tali “missioni ad alta energia”, SpaceX esegue una manovra per assicurarsi che il secondo stadio “sia sicuro secondo le norme e i regolamenti appropriati”, ha affermato Julianna Scheiman, direttrice dei programmi scientifici NASA e Dragon presso SpaceX, in una conferenza stampa di lunedì. “Lo abbiamo fatto”, ha continuato, ma “ciò che è successo è essenzialmente una combinazione di attività solare e forze gravitazionali che lo hanno messo su una traiettoria verso la Luna”. Risultato: la ‘corsa’ terminerà sulla Luna. “Non c’è alcun pericolo per la Terra”, il chiarimento della Nasa riportato dalla Cnn. L’agenzia “continuerà a tracciare la traiettoria dello stadio a scopo di addestramento e osserverà poi il punto dell’impatto per finalità scientifiche”. Le simulazioni lasciano supporre che la porzione di razzo, pesante circa 4 tonnellate, si schianterà nell’emisfero settentrionale della Luna, non lontano dal cratere Einstein, ad una velocità di circa 8.690 chilometri orari- 

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