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SpaceX, fatturato II trim quasi raddoppiato a 7,81 mld, taglia perdite
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SpaceX, fatturato II trim quasi raddoppiato a 7,81 mld, taglia perdite

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Roma, 4 ago. (askanews) – SpaceX ha chiuso il secondo trimestre con un boom di fatturato superiore alle attese, un aumento del 92% a 7,81 miliardi di dollari. Il periodo in esame si è chiuso con una perdita netta di 541 milioni di dollari, 9 cents per azione, a fronte di un passivo da circa 1 miliardo nell’analogo periodo di un anno prima.

Si tratta della prima trimestrale di bilancio da quando la società di Elon Lusk ha effettuato il suo spettacolare sbarco in Borsa, lo scorso 12 giugno. Dopo le impennate iniziali il titolo SpaceX ha cambiato rotta e complessivamente ha perso un 16%. Negli scambi dell’afterhours cede un 4,65% dopo che nel corso della seduta aveva registrato un rally del 9,43%.

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