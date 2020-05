Spadafora a lavoro su un protocollo. Intanto domani il via ai tamponi

Si lavora a ritmi serrati, soprattutto in merito allo sport. Le Regioni hanno iniziato a concedere la possibilità ai club di Serie A di potersi allenare individualmente: si inizia a vedere la luce per la ripartenza del campionato?

Spadafora prepara un protocollo per gli allenamenti. Il Napoli partirà con i tamponi

Per il Ministro dello Sport no. Spadafora infatti ha chiarito in serata come non sia cambiato nulla dal DPCM del 26 aprile (clicca qui per le parole), ma intanto sta lavorando con il comitato tecnico-scientifico per un un protocollo molto dettagliato che sarà emanato nelle prossime ore attraverso il sito istituzionale del ministero. Si tratta sempre nel merito degli allenamenti individuali.

Intanto il Napoli da domani darà il via ai controlli: tamponi alla squadra per essere certi di ripartire in sicurezza. Il ritorno dei calciatori a Castelvolturno probabilmente avverrà solo dopo l’esito dei tamponi: Ansa prevede il rientro al centro tecnico verso giovedì della settimana prossima.

