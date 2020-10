Spadafora, che stoccate a De Luca: “Pensasse a governare la Campania. Ha fallito la riapertura”

Durante l’intervento a La7, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ne ha dette parecchie al Governatore della Campania Vincenzo De Luca.

La sua stoccata

“Juve-Napoli? Ci sono giudici preposti per giudicare la situazione, non sta a me dover intervenire. Bisogna vedere le cose come sono andate realmente. Inviterei, inoltre, De Luca a pensare esclusivamente alla situazione sanitaria della Campania e non mettere bocca in cose che non gli riguardano. Il giudice Sportivo ha decretato che il Napoli aveva già deciso di non partire. Se sono preoccupato per la Campania? Sì, molto. De Luca ha fallito nella riapertura”.

