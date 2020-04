Spadafora “Da qualche presidente menzogne e falsita’”

Il ministro per le politiche giovanili e lo sport e’ intervenuto in merito al dibattito sulla ipotetica data di ripartenza del calcio. “La prudenza che stiamo avendo sul mondo del calcio e’ cio’ che lascia uno spiraglio alla possibilita’ di ripresa del campionato. Non e’ incapacita’ di decidere come qualcuno scrive in malafede, ma l’unico modo per poter riprendere”.

