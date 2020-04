“Ringrazio il presidente della Figc Gravina che ha smentito illazioni che ieri qualcuno della Lega di serie A aveva detto circa un accordo sulla data di ripresa del campionato. Niente di più falso, evidentemente è il solito vizietto di qualche presidente di serie A, ma penso davvero di pochi, che non perde il vizio di mettere in giro menzogne e falsità per cercare di fare pressioni sul Governo. Lo dico ancora una volta a questi presidenti che non hanno capito che l’aria è cambiata, non è quella di un tempo e questi metodi non funzionano”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora attraverso un video su facebook.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Spadafora “Da qualche presidente menzogne e falsità” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento