Spadafora: “Dalla prossima settimana il bonus di 600 euro”. L’annuncio

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha annunciato sul suo profilo Facebook che chi non aveva ricevuto il bonus di 600 euro lo avrà presto. Di seguito il comunicato.

Spadafora: “Bonus di 600 euro in automatico la prossima settimana”

Sono davvero felice di darvi queste notizie. Per chi non ha ricevuto il bonus di marzo: ieri Sport e Salute ha effettuato il bonifico di 600 euro a chi era rimasto in sospeso e, la prossima settimana, farà automaticamente il secondo bonifico per aprile e maggio. Per chi ha ricevuto il bonus di marzo: sono già stati disposti per lunedì in un unico bonifico di 1200 euro i bonus di aprile e maggio. Un saluto ed un ringraziamento al Presidente Vito Cozzoli e a tutta la struttura di Sport e Salute per il lavoro svolto.

