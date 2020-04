ROMA (ITALPRESS) – “Avro’ un incontro mercoledi’ con la Figc che mi presentera’ nel dettaglio il protocollo, che riguarda prevalentemente gli allenamenti. Lo valuteremo insieme, ma se vogliamo essere molto chiari io oggi non do assolutamente per certa ne’ la ripresa del campionato ne’ quella degli allenamenti dal 4 maggio”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche

giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora intervenuto a Tg2 Post, frenando cosi’ gli entusiasmi di quanti davano ormai per certa la ripresa degli allenamenti a partire dal prossimo 4 maggio.

“Inevitabilmente il mondo del calcio deve ripartire, speriamo il prima possibile – ha aggiunto Spadafora – ma nessuna riapertura si puo’ dare per certa se non capiamo che esistono le condizioni nel Paese.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Spadafora frena il calcio “Non certa ripartenza allenamenti e gare” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento