Spadafora: “L’intenzione è riaprire gli stadi. A ottobre aggiornamenti”

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato a Canale21 in merito alla riapertura degli stadi. Di seguito le sue parole.

Spadafora: “Vogliamo riaprire gli stadi”

Vogliamo riaprire gli stadi al pubblico, ma non mi piacciono fughe di notizie. Questi presidenti erano gli stessi che non volevano chiudere, invece abbiamo fatto molto bene. Noi vogliamo riaprire gli stadi, ma aspettiamo 15 giorni da quando riapre la scuola per vedere che impatto ci sarà. Ci aggiorneremo ai primi giorni di ottobre”.

