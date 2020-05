Spadafora predica cautela: “Ripartenza della Serie A? I contagi non fanno ben sperare”

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, è tornato a parlare dell’auspicio di una ripartenza della Serie A e lo ha fatto ai microfoni di Seila TV Bergamo. Parole all’insegna della prudenza quelle del ministro in merito al ritorno in campo dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza Coronavirus: “Le notizie di queste ore dei contagi in alcune squadre di calcio non ci fanno ben sperare. Fino a quando non capiremo quale sarà l’evoluzione sanitaria, non potremo dare una risposta certa. La parola… continua a leggere sul sito di riferimento